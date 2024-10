Choisissez l'un de nos partenaires privilégiés NowSignage pour créer des flux RSS et des murs de médias sociaux automatisés. Vos équipes seront tenues au courant des nouvelles internes et externes qui leur sont spécifiques et pertinentes, garantissant ainsi que votre personnel reste informé et reste engagé.

Tenez votre personnel informé de la mise à jour des règles de distanciation sociale ou prévenez-le des perturbations potentielles de la journée de travail, comme les tests d'alarme incendie, en utilisant notre fonction d'annonces en temps réel.

Enfin, partagez des rapports, des tableaux de bord et d'autres données, en toute confidentialité et en toute sécurité grâce à Microsoft Power BI. En effet, NowSignage est le seul CMS à avoir développé une intégration complète avec Microsoft Azure.