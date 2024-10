Un affichage stratégiquement placé sur l'ensemble de votre campus permet plus qu'une simple orientation pour vos élèves, votre personnel et vos visiteurs. Des écrans tels que le Philips Signage 4000 Series D-Line améliorent les connexions dans tout l’établissement scolaire, offrant ainsi un véritable sentiment d'appartenance et en proposant une plateforme de contenu pour aider les élèves à s'orienter sur le campus.