Des murs d’image sans cadre lors d’une convention de jeux vidéo. Des résultats sportifs en direct diffusés sur des téléviseurs professionnels. Qu'il s'agisse d'une toile de fond temporaire ou d'une solution réseau permanente, les téléviseurs professionnels et les solutions d’affichage Philips vous permettent d’informer et de captiver votre audience plus facilement.