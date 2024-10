Les partenaires de la Global Partner Alliance sont sélectionnés et invités en fonction de leurs compétences et de leurs certifications, ainsi que de leur modèle commercial et de leur relation avec PPDS. Cette relation mutuellement bénéfique constitue la base sur laquelle les activités d’assistance aux clients internationaux et les projets mondiaux sont gérés, positionnés et soutenus.

Les résultats ? Partout dans le monde, nos clients profitent de la tranquillité d’esprit et de la confiance nécessaire pour développer leur activité, en s’appuyant sur nos compétences collectives, associées à une couverture géographique exceptionnelle.