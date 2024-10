Pour les marques mondiales et les entreprises internationales, il est impératif de présenter les solutions d’affichage de manière cohérente dans le monde entier. Dirigée par nos International Key Account Directors, votre équipe PPDS International Customer Service constitue un point de contact unique pour l’intégration, les logiciels et le matériel complémentaire, et ce pour chaque marché mondial.

Fournir des solutions rapides, fiables et optimisées avec un soutien direct, de la spécification à l’après-vente et au-delà, en passant par la stratégie, la tarification, les contrats, l’opérationnel et les services.