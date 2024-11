Vendre aux écoles : présenter un argumentaire parfait

Apprenez à connaître vos clients potentiels

Lorsqu'il s'agit de ventes dans le domaine de l'éducation, le plus souvent, les personnes qui utiliseront vos écrans ne sont pas nécessairement celles qui prendront les décisions d'achat. Pour réussir vos ventes, vous devez rallier toutes les parties prenantes, en définissant des avantages clairs pour l'établissement d'enseignement dans son ensemble, pour l'équipe de direction, y compris les administrateurs, pour l'équipe informatique, ainsi que pour le personnel enseignant et les élèves.

Trouver des angles uniques

Il est également important de comprendre les circonstances et les exigences spécifiques à chaque école et chaque région. Il est essentiel de réaliser des études afin de connaître la démographie locale, la situation technologique actuelle de l'école par rapport à celle des autres établissements environnants, et les aspirations qui peuvent être en jeu. Déterminez comment les budgets sont alloués et quels sont les financements locaux disponibles. Qui, dans l'école, prend les décisions en matière de technologie éducative ? Et quelles sont les problématiques auxquelles l'école est actuellement confrontée ? Par exemple, la pandémie a-t-elle modifié les besoins de l'école ? Comment l'audiovisuel et l'informatique peuvent-ils y répondre ?

Une fois que vous savez tout cela, vous pouvez déterminer qui soutiendra votre produit et lui faire comprendre les avantages, en lui donnant les outils nécessaires pour présenter les arguments de vente uniques à chacune des autres parties prenantes de l'école. N'oubliez pas qu'à une époque où les visites physiques sur le campus ne sont pas toujours possibles, les études de cas d'autres intégrations, comme celle du Geschwister-Scholl-Gymnasium, peuvent donner confiance dans un produit et dans votre expérience en matière d'installation.

Vendez votre valeur

La mise en avant des avantages de votre produit dépendra du public auquel vous vous adressez, mais en élaborant votre argumentaire de vente, vous devrez établir :