Solution

Le Geschwister-Scholl-Gymnasium s’est associé à PPDS pour une transformation numérique complète. L’utilisation d’une série de produits de Philips, Vogel’s, SmartMetals, Logitech et MDT a permis de moderniser de larges parties de l’école grâce à l’une des transformations technologiques les plus impressionnantes jamais vues dans l’enseignement. Les tableaux noirs ont été remplacés par des écrans interactifs de grande taille Philips T-Line 86 et 75 pouces, permettant un apprentissage collaboratif grâce à des contenus multimédias et à la saisie à main levée directement sur l’écran en « mode tableau blanc ». Des écrans Philips T-Line 10 pouces ont été placés à l’extérieur de chaque salle de classe pour un contenu dynamique facile à lire, notamment le nom de la salle, du cours, du professeur et d’autres informations importantes. L’école a également été équipée stratégiquement d’une série d’écrans Philips D-Line et Q-Line afin de garantir que tous les élèves et les enseignants aient accès à des informations en direct à tout moment. Tous les écrans sont contrôlés par un SGC personnalisé, qui permet des mises à jour automatiques et manuelles depuis un poste central. La gestion des cours a été digitalisée à l’aide du logiciel d’apprentissage i3LEARNHUB, permettant un meilleur contrôle ainsi qu’un accès en ligne pour l’apprentissage à distance. Mieux encore, les élèves et les enseignants peuvent désormais interagir avec les écrans et entre eux en utilisant leurs appareils personnels pendant les cours, pour une expérience plus immersive.