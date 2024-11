Le contexte

En 1978, le groupe Adarsa a été fondé en tant que concessionnaire officiel Mercedes Benz dans la communauté autonome des Asturies. Au cours des 40 dernières années, il a renforcé sa présence sur le marché et est devenu un groupe leader dans le secteur automobile grâce à ses 11 concessionnaires agréés et leurs 500 employés établis dans toute l'Espagne. Les piliers de sa philosophie de travail sont l'innovation et le service au client. Leur engagement à se réinventer en permanence et leur ambition constante d'exceller en matière d'efficacité ont été les moteurs de la transformation du concessionnaire agréé Mercedes-Benz de Valladolid.