Solution

Dans le cadre de notre Fondation RSE, PPDS s’attache à déployer des écrans et à impliquer les employés pour soutenir l’éducation et apporter des avantages tangibles aux communautés locales. Consciente de l’évolution de la structure et des besoins des communautés locales aux Pays-Bas, l’équipe de développement durable de PPDS s’est concentrée sur le travail actuel du Leger des Heils et sur la manière dont il peut être pérennisé pour mieux répondre aux besoins changeants de ses bénévoles et de ses visiteurs à l’avenir.

Travaillant initialement avec cinq des centres communautaires, l’équipe locale de PPDS a examiné le travail effectué pour ces communautés spécifiques et a identifié les écrans qui répondraient au mieux aux attentes. Un parc d’écrans professionnels Philips, composé d’écrans interactifs Android, compatible WiFi, grand format D-Line et T-Line à vocation éducative, a été donné et installé, et des supports de montage ainsi que des chariots ont été remis à Vögels, leur organisation partenaire.

Les écrans, qui seront utilisés presque quotidiennement, ont été choisis pour permettre une gestion facile du contenu par les équipes internes de Leger des Heils. Cela signifie qu’ils peuvent servir à de multiples fins, comme le divertissement – que ce soit de la musique, des films ou des présentations captivantes, l’éducation – y compris les compétences de la vie courante, les cours de formation professionnelle et de langue numérique et la diffusion d’informations – comme les demandes d’aide, les vaccinations ou la présentation de l’impact social d’événements afin de promouvoir une discussion active.

Eline Kraaijveld, Coördinator chez Bij Bosshardt Ridderkerk, Leger des Heils, a déclaré : « Pour moi, en tant que coordinateur de site, ce partenariat avec PPDS signifie avoir un magnifique écran tactile au cœur du centre communautaire qui nous offre tant de nouvelles possibilités. Nous pouvons l’utiliser pour des activités sociales. Nous pouvons désormais organiser des cours de néerlandais avec un support numérique, diffuser de la musique, des vidéos, et nous pouvons partager des moments qui ont un impact sur la vie des gens. »