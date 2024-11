La solution

Pour faire de la vision de HARFID une réalité, Bimagotec et PPDS se sont associés pour créer la solution personnalisée parfaite. Un mur d'image LED super lumineux a été installé pour donner vie aux conceptions, assurant une visibilité plus claire et une approbation plus rapide des projets par les clients. Les salles de réunion ont été équipées d'écrans tactiles, permettant un contenu intuitif et une meilleure collaboration. Des écrans d'information ont également été installés dans tout le bureau pour mieux connecter chaque membre de l'équipe, tandis qu'un gigantesque mur d'image comprenant huit écrans de 65 pouces a été installé dans la salle commune pour diffuser des contenus promotionnels, de marque et d'ambiance. Grâce à CMND, chaque écran est relié au CMS personnalisé de HARFID, ce qui permet aux membres de l'équipe de créer et de partager leur travail sur n'importe quel écran, sans fil ou par câble. L'équipe est également en mesure de collaborer sur n'importe quel projet simultanément et en temps réel à partir de différentes sections du bureau pour une meilleure efficacité.