Le contexte

Propulsant un nouvel avenir dans l'innovation énergétique, Eni gas e luce fournit des solutions de gaz et d'énergie plus intelligentes à ses clients particuliers et professionnels. Fondée en 2017 par la sociétarisation de la division Gas & Power d'Eni SpA, son approche spécialisée de solutions sur mesure l'a rapidement placée comme leader du marché en Italie, avec une base de clients de 8 millions et plus utilisant déjà ses services innovants. Afin de garantir une expérience nouvelle et attrayante à ses clients, Eni gas e luce a créé 5 magasins phares en Italie, dans les villes de Milan, Trévise, Vicence, Padoue et Bologne.