Andrea a déclaré à propos de son nouveau poste : « Je suis très heureux d'avoir l'opportunité et la responsabilité de piloter la gestion mondiale des produits depuis ma terre d'origine, l'Europe. J'entre dans ma dixième année au sein de l'entreprise et je n'ai jamais été aussi motivé et enthousiaste à l'idée de faire partie de l'équipe. La croissance, l'impact que nous avons, ainsi que les progrès que nous avons accomplis afin de soutenir la durabilité, pour nos clients et pour le secteur de l'audiovisuel dans son ensemble, ont été tout simplement extraordinaires. Cela témoigne du dévouement et de l'esprit d'innovation de notre équipe de professionnels de premier plan, véritable colonne vertébrale de notre entreprise.

« Je me réjouis de poursuivre notre engagement à fournir les meilleurs produits d'affichage professionnel et les meilleures solutions logicielles afin de répondre aux besoins en constante évolution de nos clients dans le monde entier. »

Le chemin du succès



La nomination d'Andrea s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par PPDS pour attirer, soutenir et offrir des perspectives de carrière aux plus grands talents du secteur de l'audiovisuel. Sa promotion intervient quelques semaines seulement après la nomination de Jan Van Tieghem au poste de Director of Technical Sales Support, qui travaille dans l'entreprise depuis 15 ans.

Martijn van der Woude, VP Global Marketing and Business Development, a ajouté : « Les compétences d'Andrea en matière de leadership, alliées à sa connaissance et à son expérience approfondie du secteur, font de lui le candidat idéal pour apporter une perspective européenne à notre stratégie produit globale, ce qui est, selon nous, unique dans notre secteur.

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur certains des dirigeants les plus dynamiques du marché au sein de PPDS, et chacun d'entre eux est reconnu pour son rôle essentiel dans le développement et la réussite de notre entreprise. Au cours de son parcours exceptionnel, Andrea s'est attaché à mettre sur le marché de nouveaux produits plus respectueux de l'énergie, et nous avons pleinement confiance en ses capacités à conduire la prochaine vague d'innovation. Au nom de toute l'équipe de PPDS, je félicite Andrea pour cette promotion bien méritée. »