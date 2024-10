Pour une flexibilité et des possibilités de déplacement optimales, chaque série de la gamme Philips Unite LED AIO peut être utilisée dans presque tous les environnements intérieurs. Les supports inclus dans le carton sont prêts à être fixés au mur et il est possible d'y ajouter un élégant chariot, idéal pour les environnements dans lesquels l'écran doit être déplacé, par exemple pour passer d'une salle de réunion à une autre ou d'une salle de classe à une autre.