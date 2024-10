• Vous avez besoin de visionner très précisément des fiches techniques et des graphiques?

• Vous devez impressionner votre auditoire?

• Vous devez vous assurer que toutes les informations sont visibles depuis n'importe quel endroit de la salle de réunion, y compris depuis le fond d'un vaste espace?

• Vous avez besoin d'un écran qui s'adapte parfaitement à la taille de votre salle de réunion, et non l'inverse?



Nous avons conçu la solution idéale pour vous, avec tout le matériel et les logiciels dont vous avez besoin, de Philips et de nos partenaires privilégiés. Votre recommandation est indiquée ci-dessous. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours heureux de vous aider.