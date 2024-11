Visual Campus

Le souci du détail – un apprentissage visuel indispensable

Si l'enseignement supérieur accueille des étudiants un peu plus âgés (21 ans et plus), la grande majorité des élèves actuellement scolarisés sont nés après 2005. Et la majorité d'entre eux font partie de ces fameuses générations Z et Alpha.

Il semblerait que la durée d'attention moyenne de la génération Z soit d'environ huit secondes, soit quatre secondes (25 %) de moins que la durée d'attention moyenne des milléniaux.

Cela s'explique probablement par le fait que la génération Z et la génération Alpha sont des « digital natives ». Ils ont grandi avec un accès facile à Internet et aux smartphones et ils ont passé leur vie à communiquer sur les réseaux sociaux à une échelle mondiale. La génération Alpha, encore plus que la génération Z. Cela signifie que l'accès à l'électronique est une nécessité et que ces élèves ont une aptitude naturelle pour la technologie.

En revanche, leurs prédécesseurs n'ont eu accès à ces éléments que vers la fin de leur enfance.

Cela signifie que, pour capter l'attention, l'enseignement doit mettre l'accent sur des supports visuels plutôt que des supports textuels. Les diagrammes, les infographies, les photographies, les cartes mentales et autres aides visuelles, ainsi que l'utilisation active de la technologie, retiendront l'attention des élèves plus longtemps.

