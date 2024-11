Le contexte

Partenaire numérique complet aux multiples facettes, UX Global est une centrale d'innovation qui travaille avec certaines des plus grandes marques du monde. Installé dans un centre de conception et de production de 14 000 mètres carrés, ce fournisseur de solutions numériques basé à Leeds fait progresser la technologie depuis 1983. Grâce à sa salle d'exposition de technologie interactive de pointe, les clients peuvent avoir un aperçu des solutions d'expérience utilisateur sur mesure d'UXG sur place, qui comprennent les derniers murs d'images et de LED, ainsi que des tables et des écrans interactifs. Avec seulement 29 employés dans l'équipe, UXG est devenu un synonyme de conceptions de haute qualité qui créent un impact maximal.