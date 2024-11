L’avenir de l’apprentissage hybride

Mise en place d’une classe d’apprentissage hybride

Malgré la « pratique » que nous avons tous eue pendant les différents confinements, il n’est pas facile de faire fonctionner un environnement d’apprentissage hybride. L’enseignant, qui doit déjà surveiller un grand nombre de personnes dans la salle de classe, doit également garder un œil sur les besoins des personnes en ligne. Le contenu même doit être soigneusement étudié pour garantir son accessibilité et sa pertinence pour tous.

Par bonheur, la technologie est déjà là pour nous aider. Les écrans interactifs pour salles de classe, comme ceux de la série Philips Collaboration 4152, sont conçus pour l’apprentissage numérique. Ils associent des tableaux blancs numériques à une puissance de traitement et à des capacités d’affichage numérique. Couplé à un logiciel et à du matériel de vidéoconférence – que l’on peut trouver traditionnellement dans une salle de conférence – l’écran devient à son tour un espace de réunion à part entière, permettant aux étudiants travaillant ailleurs d’être plus immergés et plus engagés dans les discussions de la classe.

De leur côté, les logiciels d’enseignement et d’apprentissage intelligents, comme le Philips Genius, associent des outils et des ressources pédagogiques numériques à une fonctionnalité intuitive et à la possibilité de dispenser des cours de manière plus accessible, aussi bien en classe qu’en ligne.

Les écosystèmes d’affichage parfaits pour les salles de classe rassemblent l'ensemble des élèves, quel que soit leur mode d’apprentissage, et leur permettent de contribuer au cours de la manière qui leur convient le mieux, que ce soit en annotant sur l’écran situé devant la classe, en partageant directement à partir de leur propre appareil sur leur bureau dans la salle de classe, ou à partir de l’ordinateur portable ou de l’appareil connecté de ceux qui se trouvent ailleurs, même à l’autre bout du monde.