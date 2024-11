Solution

Pour concrétiser sa vision, Tenstar Simulation a fait équipe avec Mikael Vängelin de PPDS pour trouver une solution sur mesure qui répondait à toutes les exigences. Au total, 1 900 écrans Philips D-Line ont été installés pour créer une expérience de simulation immersive pour chaque utilisateur. Ces écrans, dont la durée moyenne d’utilisation combinée est de 160 000 heures par an, ont été choisis pour leur robustesse et leur efficacité énergétique, ainsi que pour leur résolution Full HD. Les écrans sont directement connectés à chaque simulateur, ce qui permet à l’équipe de Tenstar Simulation de mettre à jour son logiciel et de surveiller les performances via sa suite logicielle personnalisée. La configuration modulaire de l’affichage permet une polyvalence pour chaque machine, ce qui garantit que chaque expérience représente parfaitement le scénario de formation à la machine. Cette installation a donné lieu à une augmentation significative des réactions positives des utilisateurs, tout en contribuant à réduire les émissions polluantes dans l’environnement et les risques pour la sécurité des personnes et des machines.