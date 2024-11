Le contexte

Les paris sportifs étaient inexistants en Espagne jusqu'à il y a dix ans. Mais en 2007, les changements apportés à la législation locale ont ouvert de nouvelles possibilités qui ont conduit à la création de Sportium. La société a été formée par une coentreprise de deux des plus grands noms du secteur : l'opérateur de casino espagnol CIRSA et le bookmaker britannique Ladbrokes Coral Group. Cette riche expérience a donné à Sportium une base solide, et sa position de leader a été cimentée en 2014 par un partenariat exclusif avec LaLiga, la plus grande ligue de football d'Espagne.