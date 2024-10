Silmäasema

Contexte

FirstView est un intégrateur de systèmes de premier plan qui fournit des solutions d'affichage numérique de premier ordre à ses clients en Finlande et ailleurs, notamment aux restaurants Factory, Finnair Cargo, KONE Corporation, Radisson Hotels, Schenker Oy et Sokos Hotels. Au-delà de l'installation, l'équipe FirstView conseille ses clients à la fois sur la conception, la gestion du contenu et l'assistance à la maintenance. Forte de ses dizaines d'années d'expérience, elle garantit les meilleurs résultats grâce à des affichages innovants et à des promotions et publicités numériques faciles à gérer.

Membre de la PPDS Global Partner Alliance, FirstView a rapidement adopté et utilisé PPDS Wave Controller pour gérer à distance les parcs d'écrans de ses clients.