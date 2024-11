Le contexte

Chaîne de livraison et de vente à emporter de fruits de mer certifiée durable, Pokéria de NIMA introduit la cuisine de style hawaïen en Italie. Mélange inhabituel de saveurs pour la région, les repas sont composés d'une combinaison de poisson cru et d'ingrédients italiens servis avec du riz ou de la viande. De plus en plus populaires dans les régions non autochtones, ces Poké bowls sont un choix sain pour ceux qui recherchent un repas délicieux, abordable et rapide à servir. Pokéria de NIMA Italie a des restaurants situés à Milan et Florence, avec une vision d'expansion.