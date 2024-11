La solution

Pour concrétiser la vision de Pinalli Profumerie, Visionled CSA, intégrateur de systèmes situé à Parme, a fait équipe avec PPDS. Chaque magasin a été équipé d'une série de présentoirs et de murs d'images haut de gamme afin d'améliorer la communication avec les clients et d'uniformiser l'identité visuelle de la marque. Un système personnalisé qui apporte un contenu publicitaire dynamique et des offres promotionnelles a été développé et mis en œuvre. Ce système permet de transmettre le contenu en temps réel dans tous les magasins et de le gérer facilement grâce à une interface centralisée unique. Ce projet a débouché sur une solution à l'épreuve du temps qui a renforcé l'élégance de la marque, suscité l'intérêt des clients et permis un contrôle intelligent sur une plateforme basée sur le cloud. Six mois seulement après le lancement, les employés de Pinalli Profumerie ont déjà constaté un plus grand nombre de clients intéressés par le contenu affiché, ainsi qu'une augmentation significative des ventes des marques promues.