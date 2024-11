PeopleCount H&M

La solution

La solution PeopleCount de PPDS a été conçue de manière unique pour fournir aux responsables les informations dont ils ont besoin pour gérer la capacité de manière efficace et efficiente, en réduisant les frais généraux tout en informant les clients et en les faisant participer à des messages de promotion et de sécurité.

Installée dans l'entrée de H&M à Hoog Catherijne, la solution PeopleCount pour entrée unique utilise une caméra intelligente Bosch FLEXIDOME IP Micro 3000i IH, qui est connectée à une application sur mesure, créée par PPDS exclusivement pour ses écrans. Alimentée par Android, la gamme d'affichage dynamique de Philips PDS apporte des avantages uniques à ces solutions nouvellement requises, permettant un fonctionnement rapide, facile et résilient, sans connexion Internet requise.



Pour la porte d'entrée de H&M, un écran Philips D-Line de 55" a été choisi, permettant au magasin d'afficher les informations de sécurité déclenchées par l'application, ainsi que du contenu de marque et promotionnel.



Cette solution efficace permet aux responsables du magasin de suivre automatiquement le nombre de clients qui entrent et sortent du magasin, en fournissant des informations en temps réel pour la communication avec les files d'attente - en les avertissant s'ils peuvent entrer en toute sécurité grâce à un simple système de feux tricolores.



Le PDG de Kersten Retail, Ronald Kuypers, a commenté : "PPDS a répondu immédiatement à ces nouveaux défis de la distribution, en apportant une solution complète sur le marché qui n'existait tout simplement pas auparavant. Même pendant cette quarantaine, les gens ont toujours besoin de visiter les magasins, il est donc crucial de s'assurer qu'ils se sentent en sécurité et à l'aise pour le faire."