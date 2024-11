Le challenge

Kwik Trip se développe, se modernise et rationalise rapidement ses activités. Depuis qu'elle a introduit les aliments chauds en 2003, elle a cherché à continuer à intégrer de nouvelles sources de revenus dans son modèle d'affaires - en ajoutant un programme d'aliments frais et des options sur commande à partir d'un petit menu en 2005. Mais avec autant d'offres alimentaires et des ventes atteignant 8 millions de clients par semaine en 2019, Kwik Trip avait besoin de commercialiser ses produits en magasin de manière plus efficace et efficiente à l'échelle, afin de s'assurer qu'ils pouvaient répondre à la demande croissante sans solliciter leur personnel. Leur modèle existant pour la signalisation imprimée créait des limitations pour les tests de marché en temps réel afin d'aider au développement continu des revenus. De plus, avec un si grand nombre de nouveaux sites, l'entreprise a réfléchi à la valeur d'une esthétique moderne et cohérente dans tous ses magasins. Elle a conclu que l'affichage numérique était l'évolution dont elle avait besoin pour faire un pas de plus vers l'avenir de l'entreprise.