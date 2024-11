Kuoni Travel

La solution

Pour faire passer la marque au niveau supérieur, Kuoni s'est associé à des experts en affichage dynamique, i-Tech et PPDS. En trois mois seulement, les 75 magasins Kuoni de Suisse ont été entièrement modernisés grâce à une solution sur mesure. Pour renforcer l'aspect haut de gamme des magasins, des écrans Philips D-Line ont été installés dans les vitrines pour attirer les passants et augmenter le nombre d'entrées. Chaque écran a été installé dans des panneaux personnalisés développés par i-Tech. Ces panneaux associent les méthodes traditionnelles de signalisation analogique à la signalisation numérique moderne, créant ainsi une solution impressionnante qui respire le luxe pur. Cette installation unique permet à Kuoni de conserver son aspect haut de gamme grâce à des tissus spéciaux, tout en diffusant les dernières offres de voyage aussi rapidement que possible grâce à l'affichage numérique. Grâce à cette nouvelle solution, le temps nécessaire à la mise sur le marché de chaque nouvelle offre a été réduit de 80 %, l'impression et la distribution n'étant plus nécessaires. En outre, les écrans étaient capables de gérer plusieurs langues pour s'adapter aux langues de la Suisse par zone, ce qui permet une publicité rapide et sans erreur. Tout cela a été mis en œuvre du début à la fin avec un taux d'échec nul.