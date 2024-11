Le contexte

Le service alimentaire de la compagnie pétrolière Haan gère les opérations de restauration dans ses 160 stations-service de marque propre, ainsi que les magasins de certaines stations Esso, Shell et BP. Celles-ci fournissent le mélange attendu d'articles non alimentaires et de snacks. Il s'agit d'une offre de qualité, mais sur un marché hautement concurrentiel, et avec des gens qui se déplacent plus souvent, saisit-elle toutes les opportunités possibles ? Haan pense que non. Elle a donc décidé de ne pas se contenter d'évoluer avec son temps, mais de faire un bond en avant en réinventant totalement le concept conventionnel de la station-service : Tony's Street Food. Plus haut de gamme et plus cher que la restauration moyenne des stations-service, mais offrant un choix et une qualité exceptionnels. Ce que Haan appelle la "restauration rapide fraîche".

Le concept de Tony's s'inspire des diners et food halls américains. L'atmosphère est confortable, détendue et cohérente d'un magasin à l'autre. Les clients peuvent voir les chefs préparer les commandes, faire tourner leur musique préférée sur un juke-box, ou simplement lire le journal. Et surtout, les menus varient en fonction du lieu et de l'heure de la journée. Conscient de l'importance de la signalétique dans la promotion des ventes et la création d'une atmosphère conviviale, Haan a demandé à De Digitale, un partenaire de PPDS, de l'aider à fournir la communication créative indispensable.