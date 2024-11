La solution

Pour s'assurer que GameStop Italia reste le meilleur acteur du monde du jeu, Digital Company Italia et PPDS ont été sollicités. Chaque magasin a reçu une mise à niveau personnalisée en fonction de la taille et de l'équipement du magasin. 1100 nouveaux écrans ont été installés dans les magasins, allant de 32" à 86" Q-Line et D-Line, avec des lecteurs multimédia intégrés, une haute luminosité et de larges angles de vue. Les écrans les plus grands ont été montés à deux mètres et demi de hauteur pour maximiser l'impact. Grâce à cette nouvelle solution, GameStop est désormais en mesure de proposer de nouvelles offres, des promotions et des messages personnalisés via le logiciel CMND intégré. Et bien sûr, la qualité de l'image LED haute résolution donne vraiment vie aux jeux pendant les démonstrations.