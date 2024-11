PPDS, le fournisseur mondial exclusif d'écrans professionnels Philips et de solutions complémentaires, est heureux d'annoncer le lancement d'une toute nouvelle gamme de téléviseurs Hospitality Philips avec Chromecast intégré™, offrant les caractéristiques et les fonctionnalités attendues d'un téléviseur haut de gamme, à un prix inférieur.

Dévoilée pour la première fois sur le stand Philips 3P500 à l'ISE 2024 de Barcelone, la toute nouvelle série Philips Hospitality TV 4500 de PPDS ouvre une nouvelle ère palpitante pour les téléviseurs destinés à l'hôtellerie d'entrée de gamme – combinant une qualité inédite avec une multitude de fonctionnalités très avancées et polyvalentes pour des expériences élevées dans les environnements hôteliers, de soins de santé et d'hébergement partagé.

Lancée en 24", 32", 43", 50", 55" et 65", et conçue en tenant compte des précieux commentaires du marché, la nouvelle série Philips Hospitality TV 4500 répond à de nombreux défis et compromis historiques auxquels sont souvent confrontés les établissements plus petits et plus sensibles au prix lors de la sélection et de la mise à niveau de leurs écrans.

Jeroen Verhaeghe, Global Business Development Director Hospitality chez PPDS, a déclaré : « Chez PPDS, nous nous engageons pleinement à développer et à fournir des solutions de haute qualité, à la pointe de la technologie et accessibles à tous. Avec Philips MediaSuite, nous avons inauguré une nouvelle ère de divertissements avancés et de technologies de pointe dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, permettant de vivre les mêmes expériences qu'à la maison.

« Nous sommes toutefois conscients que certains établissements n'ont pas besoin de toutes les fonctions haut de gamme. Nous avons donc mis au point une nouvelle solution qui propose un téléviseur plus abordable, mais qui, contrairement à d'autres sur le marché, ne fait aucun compromis en termes de fonctionnalités, de performances ou de qualité, par rapport à des modèles plus haut de gamme. C'est ce qui a inspiré notre nouvelle série Philips Hospitality TV 4500, une solution qui, en termes de prix et de qualité, révolutionne les téléviseurs d'entrée de gamme. »

La qualité, sans compromis

Conçue pour aujourd'hui et pour demain, la nouvelle série Philips Hospitality TV 4500 est une montée en gamme de la très appréciée série de téléviseurs Philips PrimeSuite de PPDS, dotée d'un tout nouveau design à cadre fin et d'un puissant écran 4K UHD. Équipée en série de deux haut-parleurs intégrés de 10 watts et du Dolby Atmos, la série Philips Hospitality TV 4500 garantit des performances optimales en matière d'image et de son, quel que soit le contenu et quel que soit l'environnement : des petites chambres d'hôtes aux motels et centres de villégiature, en passant par les maisons de soins et les logements pour étudiants.

Reflétant bon nombre des fonctionnalités et performances inédites incluses en standard dans la solution haut de gamme Philips MediaSuite, le nouveau téléviseur Android de la série 4500, à fixer au mur ou à poser, offre l'un des choix de services de divertissement les plus vastes et les plus accessibles du secteur, correspondant aux habitudes de visionnage actuelles et à venir.

Cela comprend des chaînes linéaires et non linéaires locales et internationales, des services de rattrapage et des offres de paiement à la séance, telles que MyChoice, une solution intégrée qui permet aux utilisateurs d'acheter des chaînes et des bouquets spécifiques au moyen d'un code ou d'une carte, ajoutant ainsi plus de contenu tout en créant de nouvelles opportunités de revenus supplémentaires.

Grâce à Android 11, les utilisateurs peuvent accéder à des milliers d'applications célèbres sur Google Play, y compris des services appréciés tels que les informations locales, les sports et les jeux, ainsi que du contenu en streaming provenant d'une liste toujours plus longue de fournisseurs, pour des sensations instantanées.

Outre DVB-C/T et IPTV, cette nouvelle série permet également la diffusion par satellite en Europe*, ce qui rend les services linéaires plus accessibles dans les régions montagneuses

Chromecast built-in™

La nouvelle série Philips Hospitality TV 4500 bénéficie également de la technologie et de la sécurité Chromecast built-in™ de PPDS - telle que dévoilée dans Philips MediaSuite, le premier téléviseur dédié à l'hôtellerie au monde à inclure Chromecast built-in - offrant des avantages considérables pour l'utilisateur et sur le plan financier.

Déjà déployé et apprécié sur les téléviseurs Philips MediaSuite par les clients de certaines des plus grandes chaînes hôtelières internationales – notamment Accor, Best Western, IHG, Marriot et Radisson – la fonctionnalité Chromecast built-in™ sur les téléviseurs Philips Hospitality permettra également aux utilisateurs de diffuser leurs films, émissions de télévision et musiques préférés, à partir de leur propre appareil personnel ou commun, directement sur le grand écran, avec une qualité allant jusqu'à 4K.

Dans le cadre d'un engagement à long terme en faveur des téléviseurs Android et de Chromecast built-in™, des protocoles de sécurité étendus ont également été intégrés aux nouveaux téléviseurs Philips Hospitality 4500. Toutes les données de l'utilisateur, obtenues par casting ou saisies directement sur l'écran, sont immédiatement supprimées au moment de son départ.

Jan Van Hecke, Global Product Manager Professional TV chez PPDS, a ajouté : « Le téléviseur Android, associé au Chromecast de Google, est l'une des solutions de diffusion en continu sans fil les plus utilisées et les plus reconnues au monde, avec des dizaines de millions de clés vendues et un nombre incalculable d'utilisateurs actifs. La force de Chromecast réside dans sa simplicité. Que vous utilisiez le système pour la première fois ou depuis son lancement en 2013, il s'agit d'un processus rapide, simple et transparent qui apporte une valeur ajoutée incroyable à nos clients et une grande satisfaction aux utilisateurs. »

Des installations plus propres et plus sûres

En matière de sécurité physique, l'inclusion de la technologie Chromecast built-in™ exclut le risque de vols de dongles, tout en évitant les fils disgracieux et le besoin de décodeurs externes, les coûts d'entretien et les contrats d'abonnement mensuels récurrents et coûteux.

Dans un souci de polyvalence, la série Philips Hospitality TV 4500 s'accompagne également d'un vaste choix de fonctionnalités exclusives de gestion et de surveillance à distance, un ensemble de nouvelles fonctionnalités permettant d'adapter parfaitement les téléviseurs aux besoins et aux exigences pour répondre à un large éventail de structures de soins de santé et de chambres d'hôtel.

Toujours en CMND

CMND assure la surveillance et la gestion 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de tous les téléviseurs Philips Hospitality sur le réseau, réduisant ainsi la nécessité de se rendre physiquement dans les chambres d'hôtes (le cas échéant) pour effectuer des mises à jour, des réglages ou des dépannages. Cette solution permet de limiter les interruptions ou les désagréments potentiels tout en instaurant des pratiques commerciales plus durables.

Grâce à la fonctionnalité AppControl, les équipes AV/IT peuvent sélectionner, installer et gérer sans effort toutes les applications disponibles sur les téléviseurs d'un réseau, que ce soit collectivement sur un parc d'écrans ou individuellement, pour des expériences plus personnalisées. Ces fonctionnalités peuvent être gérées et exécutées intégralement à distance, même lorsque vous n'êtes pas sur place et que vous travaillez à distance.

Pour répondre aux besoins des hôtels et des établissements de santé, les téléviseurs Philips Hospitality peuvent être facilement configurés et adaptés grâce à une gamme de fonctions et de caractéristiques spécifiques – mais non exclusives – à l'un ou l'autre de ces environnements.

Hygiène

L'hygiène demeurant une priorité absolue dans les établissements de santé et les hôtels, les téléviseurs Philips Hospitality 4500 Series sont équipés en série d'une télécommande Philips Premium Hygienic. Fabriquée à partir de matériaux antimicrobiens, cette télécommande est entièrement exempte de cavités – sans boutons en relief – ce qui permet un nettoyage simple et rapide et réduit le risque de propagation de germes et bactéries pathogènes.

Jeroen Verhaeghe a conclu : « L'hôtellerie est une priorité pour PPDS, et nos équipes dans le monde entier travaillent sans relâche pour s'assurer que nous proposons les bonnes solutions, avec les fonctionnalités et les performances adéquates, afin d'apporter une véritable valeur ajoutée à nos partenaires et à nos clients, et surtout, aux clients et aux utilisateurs finaux. » La nouvelle série Philips Hospitality TV 4500 redéfinit la façon dont les gens perçoivent un téléviseur d'entrée de gamme, en offrant des fonctionnalités et des performances visant à apporter le confort indispensable à la maison, que ce soit dans un petit hôtel, un hôpital ou une maison de soins. »

* Satellite dans l'UE uniquement

* Le tuner DVB n'est pas disponible en Amérique du Nord.