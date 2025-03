Fabrice Penhoat promu pour stimuler la croissance de la signalétique numérique et des écrans LED Philips sur les marchés français et africain.

PPDS, le fournisseur mondial exclusif des écrans professionnels Philips et des solutions complémentaires, est ravi d'annoncer la nomination de Fabrice Penhoat, directeur des ventes AV international accompli, pour diriger un nouveau chapitre de croissance sur ses marchés florissants en France et en Afrique.

Avec une carrière accomplie dans l'AV s'étendant sur plus de deux décennies – dont 13 années consacrées exclusivement aux écrans professionnels Philips – Fabrice occupe le poste nouvellement créé de Directeur Commercial Philips Signage et dvLED pour la France, les territoires d'outre-mer français (Dom Tom) et l'Afrique, et jouera un rôle de premier plan dans le développement et l'exécution des stratégies de vente de signalisation numérique et LED de PPDS dans cette région clé.

Continuant à attirer et à développer les talents leaders et aspirants de l'industrie AV, Fabrice est un membre populaire et apprécié de l'équipe PPDS, ayant commencé sa carrière avec l'entreprise en 2015, en tant que Directeur Commercial Philips Signage.

Tout au long de son parcours chez PPDS, les talents indiscutables de Fabrice ont continué à évoluer et à être reconnus par l'équipe de direction mondiale de PPDS, lui valant une succession de promotions, acquérant des connaissances et une expérience inestimables et inégalées en travaillant et en opérant sur les marchés AV français et africains. Les rôles précédents chez PPDS incluent Directeur des Ventes (France) et, plus récemment, Responsable Grands Comptes et Développement Commercial (France, Dom Tom et Afrique), faisant de lui le candidat idéal pour diriger et atteindre les ambitions de l'entreprise en matière de signalisation numérique et dvLED jusqu'en 2025 et au-delà.