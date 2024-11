eobuwie.pl

Le challenge

L'essor du commerce électronique a entraîné un changement dans la façon dont les consommateurs font leurs achats. Ces dernières années, les magasins de briques et de mortier ont été confrontés à un déclin rapide de leurs ventes et de leurs visiteurs, car ils peinent à suivre les prix en ligne, la disponibilité des stocks et le pouvoir d'achat général. Les consommateurs exigent désormais les dernières nouveautés aux prix les plus bas et une livraison immédiate. Cependant, ils ont toujours besoin d'essayer le produit avant de s'engager et souhaitent toujours obtenir des informations professionnelles sur leur sélection. Par ailleurs, les marques de luxe exclusives qui refusent d'être vendues dans des environnements uniquement en ligne ont manqué des occasions d'atteindre tous les clients. Eobuwie, une boutique traditionnellement réservée à la vente en ligne, a reconnu ces opportunités et a innové sur le marché avec un nouveau concept de boutique pas comme les autres.