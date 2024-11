Le contexte

Eazie compte 20 restaurants à service rapide aux Pays-Bas. Le concept de wok et de salade de la chaîne, en plein essor, est situé dans des zones urbaines très fréquentées comme les centres commerciaux et près des stades. L'accent est mis sur des ingrédients frais, présentés de manière attrayante, qui stimulent votre sentiment de bien-être. Une nourriture saine et peu calorique. Et le choix vous appartient. Choisissez simplement ce que vous voulez parmi les nombreuses options disponibles. Puis laissez Eazie les préparer pour vous sur commande, pour les déguster dans les locaux lumineux et accueillants d'Eazie. Les commandes sont passées à un comptoir, et vous récupérez votre nourriture lorsqu'elle est prête. Rapide, frais - et réussi.

Ne se reposant jamais sur ses lauriers, Eazie cherchait à étendre son attrait auprès de ses clients existants et à en toucher de nouveaux. Elle cherchait en outre un moyen d'expliquer le fonctionnement du processus de commande et de préparation. La solution retenue devait être rapide à mettre en œuvre, causer le moins de perturbations possible et offrir un retour sur investissement élevé avec de faibles coûts d'exploitation et de maintenance. Eazie a contacté De Digitale, partenaire de PPDS et spécialiste néerlandais des panneaux de menu numériques et de la signalisation numérique.