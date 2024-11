Offrir un monde de différence sur un écran de classe

Une interactivité instinctive pour tous





Garder l’attention des étudiants est peut-être l’un des plus grands défis auxquels les enseignants sont confrontés. En effet, certains psychologues affirment que la capacité d’attention d’un étudiant moyen ne dépasse pas 10 minutes pendant un cours.



Pourquoi cela ? Aujourd’hui, le monde est envahi de distractions numériques. En fait, le nombre d’appareils « IoT » connectés dans le monde devrait atteindre 50 millions en 2020. Nos cerveaux sont de plus en plus surstimulés, ce qui complique, et rend presque anormal, le fait de se concentrer sur quelque chose de singulier. Il peut être difficile de passer de ces multiples centres d’intérêt à un état d’esprit plus approprié à une salle de classe, qui exige traditionnellement des silences inactifs et une prise de notes tête baissée.



Pour y remédier, nous devons faire entrer des solutions numériques familières dans la salle. Statistiquement, 65 % de la population dispose d’une mémoire visuelle, ce qui indique le besoin d’une représentation visuelle plus avancée des informations. Les écrans interactifs sont donc la solution la plus simple, la plus efficace et la plus inclusive, car ils donnent aux gens la possibilité de capter l’information sous de multiples formes (audio, images et vidéo), ce qui garantit que les classes restent une pépinière d’activités créatives et d’énergie. Avec Android intégré à la Philips T-Line, la prise en main est instantanée.



Collaboration globale en classe

Une classe d’étudiants dispersés dans le monde entier ? Des enseignants qui ne peuvent pas participer en présentiel ? Faire intervenir dans la salle des experts d’horizons plus lointains ? Ces scénarios sont tous devenus réalité en 2020 et, avec la T-Line, tout cela devient possible.



PPDS a adopté une approche BYOD (PAP), comparable à celle d’une salle de réunion moderne, permettant au contenu de l’écran d’être partagé en temps réel directement sur l’appareil personnel de l’étudiant – qu’il s’agisse d’un ordinateur portable Windows, d’un iPad, d’un Chromebook ou d’un smartphone. Mieux encore, les étudiants peuvent interagir activement avec l’écran principal, en manipulant ou en affichant leur propre contenu à la classe, jouant ainsi un rôle actif dans le cours sans quitter leur chaise. Et, pour les étudiants qui ont du mal à focaliser leur attention sur le devant de la classe – que ce soit en raison d’une déficience visuelle ou parce qu’ils ont besoin de services éducatifs spéciaux, l’écran n’a plus besoin d’être le point central de la pièce.



Cela ne se limite pas à l’espace physique. Le partage d’écran en temps réel, associé à des fonctionnalités audio et de vidéoconférence multiplateformes, permet aux étudiants et aux professeurs qui ne peuvent pas être présents dans la salle de participer et de contribuer à distance de manière transparente. Alors que des dizaines de milliers d’étudiants sont actuellement isolés à cause du Covid, cette offre constitue une planche de salut potentielle, où qu’ils se trouvent.



La vidéoconférence offre également d’innombrables possibilités pour les professeurs, d’inviter des conférenciers du monde entier à faire une présentation, ce qui donne de la valeur et du piquant à un cours, sans les inconvénients ou les coûts supplémentaires liés à l’organisation de visites physiques.



Comme l’a dit un jour Malcom X, « L’éducation est un passeport pour l’avenir, car demain appartient à ceux qui s’y sont préparés aujourd’hui ».

