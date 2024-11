La solution

Afin de non seulement répondre aux attentes, mais de les dépasser, le spécialiste de l'intégration audiovisuelle Hutchison Technologies, partenaire de longue date des clubs David Lloyd, s'est associé à PPDS pour l'installation d'une gamme de solutions d'affichage numérique et de murs d'image connectés en Ultra HD, à l'intérieur et à l'extérieur de chaque studio Blaze. Chaque écran fonctionne à partir d'un seul réseau sécurisé - apportant un véritable changement transformationnel à David Lloyd Clubs. Dans tous les studios Blaze, Hutchison a choisi la série Philips 49" BDL5588XC X-Line, qui offre les cadres les plus étroits du secteur et des solutions d'alignement avancées pour une image claire et sans distraction, afin de créer des murs d'image inspirants (généralement 3x3), utilisés pour afficher des contenus de cours pertinents, des messages de motivation et des données de performance personnalisées pour les membres utilisant les ceintures cardiaques Myzone. En outre, des écrans Philips BDL4330QL Q-Line Full HD Android de 43" ont été installés dans les studios pour fournir un contenu personnalisé aux membres pendant les séances d'entraînement. À l'extérieur de chaque studio et dans les clubs David Lloyd, des écrans Philips BDL4050D D-Line de 55" Full HD ont été placés à des endroits stratégiques afin de promouvoir Blaze auprès d'autres personnes.

Afin d'aider à promouvoir Blaze auprès des autres clients. Grâce au logiciel intégré de contrôle et de gestion du contenu de PPDS, CMND, tous les écrans peuvent être consultés, visualisés et contrôlés entièrement à distance, y compris la gestion de tout le contenu et des messages (individuellement ou en masse), le tout depuis le siège de David Lloyd à Hatfield. Les niveaux de performance et la qualité de chaque écran peuvent également être étroitement surveillés à distance, ce qui permet de résoudre rapidement tout problème.