Configurer la salle de classe pour l'apprentissage hybride

Le meilleur de l'enseignement hybride avec les écrans éducatifs Philips

L'écran tactile interactif Philips T-Line a été conçu, avec l'aide d'universitaires et d'étudiants, pour répondre aux exigences croissantes des techniques d'apprentissage hybride et mixte, en mettant les écrans éducatifs au diapason des exigences modernes, notamment avec un tableau blanc interactif, le partage d'écran sans fil et la visioconférence.

Disponible dans les tailles 65, 75 et 86 pouces, Philips T-Line est équipé d'un large éventail de caractéristiques et de fonctionnalités prêtes à l'emploi, transformant les salles traditionnelles en un foyer d'interaction, améliorant l'expérience d'apprentissage globale et surmontant les barrières traditionnelles.

De plus, fonctionnant sur un système d'exploitation Android, ces écrans interactifs de la nouvelle ère peuvent fonctionner avec les logiciels que l’enseignant a l’habitude d’utiliser, offrant ainsi une reconnaissance quasi universelle et garantissant que les cours commencent à l'heure avec un minimum de distraction. Et si l'intégration d’un logiciel est nécessaire, i3LEARNHUB est disponible directement à partir de l'écran, offrant un accès instantané à un large éventail de nouveaux outils éducatifs et collaboratifs, conçus pour aider les enseignants à créer un contenu personnalisé original, inspirant et riche en fonctionnalités à présenter pendant les cours.

Chaque écran garantit une véritable interaction multipoint et est doté d'une technologie rapide et d'un revêtement en verre optimisé pour offrir une expérience d'écriture de haut niveau, permettant à plusieurs étudiants d'interagir physiquement avec l'écran (20 points de contact) simultanément, en utilisant soit leurs mains soit, pour plus de précision, un stylet passif multi-pointe. Les écrans peuvent également être connectés à un clavier et à une souris et ont la fonctionnalité nécessaire pour prendre en charge la technologie Active Pen.

Pour que les étudiants profitent toujours de la meilleure vue de l'écran, T-line, en fonctionnant à partir d'une connexion sans fil sécurisée, permet simultanément à 64 étudiants de connecter leur propre appareil informatique personnel directement à l'écran, que ce soit dans la salle ou dans leur chambre, en travaillant à distance. Par ailleurs, il est possible de partager à tout moment sur l’écran jusqu’à quatre appareils d’étudiant et le travail qui s’y trouve.