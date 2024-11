Collaboration en classe

Avec les restrictions imposées par la pandémie en matière de vie sociale, ce sont des activités qui ont malheureusement souvent été reportées et annulées, en particulier pendant les mois d'hiver lorsque les rencontres à l'extérieur sont difficiles à organiser.

Il n'est cependant pas nécessaire d'en arriver là et, même si ce n'est pas en personne, le partage à l'échelle de toute l'école peut être possible... à l'aide d'un écran numérique connecté et d'un logiciel de collaboration vidéo dans chaque salle de classe et dans les halls et espaces de réunion.

L'écran T-Line de Philips est conçu pour relever les défis des établissements d'enseignement modernes, en connectant les étudiants à la fois aux technologies dont ils ont besoin pour se préparer à leur entrée dans le monde de l'entreprise, et entre eux pour un apprentissage hybride, et pour des expériences impliquant l’école toute entière.

Disponible en plusieurs tailles – 65, 75 et 86 pouces – pour s'adapter aux différentes proportions des salles de classe et des amphithéâtres, Philips T-Line est doté d'un large éventail de caractéristiques et de fonctionnalités prêtes à l'emploi, notamment des options de vidéoconférence et un mode tableau blanc, permettant aux étudiants et aux enseignants d'une même classe de se connecter les uns aux autres (à distance si nécessaire) et de se connecter et collaborer avec d'autres personnes disposant d'une connexion en ligne.

L'écran garantit une véritable interaction multipoint et est doté d'une technologie rapide et d'un revêtement en verre optimisé pour offrir une expérience d'écriture de haut niveau, permettant à plusieurs étudiants d'interagir physiquement avec l'écran (20 points de contact) simultanément, en utilisant soit leurs mains, soit un stylet passif multi-pointe.

Pour que les étudiants profitent toujours de la meilleure vue de l'écran, T-line permet simultanément à 64 utilisateurs de connecter leur propre appareil informatique personnel directement à l'écran, que ce soit dans la salle ou dans leur chambre. Par ailleurs, il est possible de partager à tout moment sur l’écran jusqu’à quatre appareils d’étudiant et le travail qui s’y trouve. Parfait pour l'apprentissage mixte et hybride et pour le partage dans toute l'école !

Dans les salles de réunion, il est également possible d'utiliser et de connecter l’écran Philips B-Line, certifié par Google et Crestron, et, grâce à la fonctionnalité Chromecast intégrée, le contenu d'un appareil mobile peut également être partagé sur le réseau, sans matériel supplémentaire ni configuration fastidieuse.