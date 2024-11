Clatterbridge

Solution

En collaboration avec Parity Medical, un fournisseur reconnu de solutions stratégiques pour le NHS, l’hôpital a installé 141 téléviseurs professionnels Philips MediaSuite Android SoC entièrement connectés dans les 110 chambres privées, ainsi que dans ses espaces communs. Les patients ont désormais la possibilité de communiquer, de se divertir, d’accéder à des informations personnalisées et de participer à leurs propres processus de soins pour une expérience entièrement personnalisée et centrée sur le patient.

Avec le système CompanionWave de Parity, les téléviseurs Philips MediaSuite offrent aux patients un accès gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des centaines de chaînes de télévision et de stations de radio, à un large éventail de jeux et à un accès instantané à des milliers d’applications recherchées de Google Play. Les patients peuvent également profiter du contenu de leurs propres services d’abonnement en le diffusant directement sur leur téléviseur depuis leur appareil personnel (mobile, ordinateur portable, tablette), tandis que leurs écrans peuvent être personnalisés et afficher leurs photos personnelles préférées.

Les téléviseurs Philips MediaSuite offrent également aux patients et au personnel hospitalier de nouveaux moyens de communiquer et de partager des informations, réduisant ainsi la pression et la frustration de devoir attendre que le personnel hospitalier fasse sa ronde.

La plateforme CompanionWave de Parity, qui propose 12 langues différentes, permet aux patients de visualiser et de commander leurs repas quotidiens (y compris des informations nutritionnelles détaillées), de trouver les noms du personnel travaillant ce jour-là, de consulter les informations sur les médicaments qui leur sont prescrits, d’accéder aux résultats des tests et aux programmes de traitement, mais aussi de fournir des commentaires sur leur expérience et sur les améliorations à apporter. En outre, PPDS a été ravi de faire don d’un tout nouvel écran HD de 75 pouces, offrant une solution de signalisation accrocheuse et très informative à la nouvelle réception de l’hôpital, que les visiteurs et les patients peuvent immédiatement consulter à leur arrivée.