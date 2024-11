Classe 2022

Max - « Avant la pandémie, nous n'utilisions pas vraiment d'ordinateurs à l'école et un grand nombre de cours étaient organisés avec un projecteur plutôt qu'avec un ordinateur et un grand écran. Lorsque nous avons commencé l’enseignement à la maison, on nous a distribué des copies papier de tous nos travaux à emporter chez nous pour les traiter. C'était difficile, car nous n’avions personne pour discuter de ce que nous ne comprenions pas. Aujourd'hui, notre professeur dispose d'un grand écran sur le devant de la classe et ses cours se font sur cet écran et sur son ordinateur. Cela signifie que nous pouvons traiter les sujets qui nous intéressent en posant des questions aux moteurs de recherche si le professeur ne sait pas. »

(La salle de classe de Max est équipée d'un écran connecté Philips B-Line – grâce à la fonction Chromecast intégrée, son professeur peut se connecter et effectuer des présentations sans fil sur l'écran grande taille, et la plateforme Android lui garantit une utilisation très intuitive... Il n'a donc pas besoin d'acquérir de nouvelles compétences informatiques et il peut utiliser tous les logiciels dont il a l’habitude).