La solution

Afin d'optimiser l'expérience client en magasin, Besson Chaussures a fait équipe avec IAGONA et Philips Professional Display Solutions pour un aménagement de signalisation personnalisé dans ses magasins. Pour créer un impact, de grands murs d'image à neuf écrans ont été positionnés de manière stratégique pour attirer l'attention et informer les clients. Des écrans ont également été placés derrière les caissières pour afficher des informations pratiques ainsi que des crochets de vente de dernière minute. Chaque magasin a reçu une solution sur mesure, adaptée à son ambiance chaleureuse et à sa disposition. Les écrans sont tous connectés au logiciel d'affichage dynamique NEOSCREEN de IAGONA, ce qui permet au personnel de contrôler, mettre à jour et diffuser du nouveau contenu facilement et instantanément sur tous les écrans ou sur certains d'entre eux. Les écrans choisis pour cet aménagement ont été sélectionnés pour leur qualité d'image haute résolution et leur fonctionnement économe en énergie, ce qui permet d'obtenir des magasins plus lumineux et plus vivants avec des coûts d'exploitation réduits.