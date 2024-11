La classe del 2022

Tom - "La mia classe comprende un'ampia gamma di abilità e non è sempre facile provvedere a tutte le esigenze. Ho alcuni assistenti che mi aiutano, in particolare per i bambini con bisogni educativi speciali. Per loro, essere inclusi e non sentirsi diversi è estremamente importante. Svolgere la lezione su uno schermo dietro la cattedra non è sempre la soluzione ideale per loro, ma con i nostri nuovi display possono concentrarsi sullo stesso materiale sui propri dispositivi, configurandoli in base alle proprie esigenze e continuando a partecipare pienamente alle discussioni della classe."

(L'aula di Tom è dotata di un display interattivo Philips T-Line che può essere condiviso in wireless e in contemporanea con un massimo di 64 dispositivi diversi. Questo consente agli utenti di impostare la visualizzazione in base ai propri requisiti e di annotare le presentazioni in modo che siano di aiuto nell'apprendere e soddisfare le loro esigenze individuali. Tutto il lavoro svolto dagli allievi può essere condiviso sul display centrale o solo con l'insegnante.)