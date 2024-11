Flessibilità e performance per le esigenze di ogni classe: Philips T-Line

Nel febbraio 2020, PPDS ha presentato Philips T-Line, il display touchscreen interattivo per il settore didattico, progettato con il contributo di docenti e alunni per rispondere alle problematiche causate da tecnologie obsolete e non più in linea con le esigenze moderne. Grazie alla lavagna interattiva, alla condivisione wireless dello schermo e al sistema di videoconferenza, il touchscreen Philips T-Line per la didattica sono da considerarsi alla stregua dei display utilizzati negli ambienti aziendali, così da preparare fin da subito gli studenti per il futuro.

Disponibile nei formati da 65"", 75"" e 86"", Philips T-Line è dotato di un'ampia gamma di caratteristiche e funzioni pronte all'uso in grado di trasformare davvero qualsiasi spazio didattico in un luogo di ispirazione e coinvolgimento.

Grazie all'uso del sistema operativo Android, Philips T-Line è estremamente flessibile, può funzionare con il software preferito dell'insegnante e con una facilità d'uso quasi universale. In più, se è necessario, il software i3LEARNHUB preinstallato fornisce un'ampia gamma di strumenti didattici e collaborativi aggiuntivi, progettati per aiutare gli insegnanti a creare contenuti personalizzati originali, coinvolgenti e ricchi di funzionalità, da presentare durante le lezioni.

Il display Philips T-Line offre una vera interazione multi-touch, grazie alla tecnologia ad alta velocità e al rivestimento in vetro ottimizzato, che assicura un'esperienza di scrittura eccellente, con più studenti in grado di interagire fisicamente con il display allo stesso tempo (20 punti di contatto), usando le mani o una penna passiva con punte intercambiabili. I display possono anche essere connessi a tastiera e mouse,

Per garantire agli studenti una visione sempre ottimale dello schermo, T-Line consente a un massimo di 64 alunni di collegare il proprio dispositivo personale direttamente allo schermo, sia dall'aula, che in remoto da casa, attraverso una connessione wireless sicura. È inoltre possibile condividere sullo schermo principale, in qualsiasi momento, fino a quattro tra i dispositivi degli studenti. Un'opzione perfetta per la didattica mista e ibrida.