Per gli ospiti, potersi connettere dalla propria camera per vedere programmi, film e spettacoli di qualità, ascoltare novità musicali o altro, non è mai stato così facile. Oltre a Netflix, Philips MediaSuite offre collegamenti subito disponibili a Disney+, Apple TV e HBO Max, tra gli altri, così da creare un'esperienza il più possibile personale, che faccia sentire gli ospiti in hotel come a casa.