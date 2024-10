Non tutti i display sono realizzati allo stesso modo e questo è vero in particolare per quelli con caratteristiche basate sulla sostenibilità. I responsabili di prodotto PPDS hanno la sostenibilità come fattore-chiave delle loro attività di ricerca e sviluppo, quindi il risparmio energetico e l'ecologia sono sempre parte integrante dei progetti. Se sei alla ricerca di soluzioni di risparmio energetico per display professionali Philips già in uso, o se vuoi saperne di più su prodotti innovativi in grado di garantire un consumo energetico bassissimo, o addirittura nullo, sei nel posto giusto!