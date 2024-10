Coinvolgi e informa sempre gli ospiti in ogni area dell'hotel con contenuti accattivanti, anche in 4K Ultra HD. PPDS Wave permette rapidi aggiornamenti dei contenuti su uno o più display, anche per modificare le promozioni in base alle condizioni meteo. Il consumo ridotto del 50% rispetto a prodotti simili, consente poi di tenere bassi i costi operativi e di massimizzare gli impegni di sostenibilità.