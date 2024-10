65BDL6005X/00

Assicurati che ogni dettaglio sia sotto controllo. Il display videowall X-Line Philips è progettato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e può essere personalizzato per soddisfare tutte le esigenze di contenuto. Visualizza contenuti in tempo reale e provenienti da più sorgenti, con immagini di qualità superiore.