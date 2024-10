32BDL3550Q/00

In sala d'attesa o in una meeting room, evita sempre di avere uno schermo vuoto. FailOver consente ai display professionali Philips di passare in automatico dall'ingresso principale a quello secondario e viceversa, garantendo la riproduzione continua dei contenuti anche in caso di interruzione della sorgente primaria. Sarà sufficiente impostare un elenco di ingressi alternativi per assicurare che il sistema sia sempre operativo.