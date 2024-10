In merito la sua nuova posizione, Andrea ha dichiarato: “Sono entusiasta di aver ricevuto l'opportunità e la responsabilità di essere alla guida del Global Product Management e, al mio decimo anno in azienda, non sono mai stato così motivato ed entusiasta di farne parte. La crescita e l'impatto che abbiamo ottenuto, insieme ai passi compiuti in tema di sostenibilità - per i nostri clienti e per il settore AV nel suo complesso - sono stati a dir poco straordinari. Questo a testimoniare la dedizione e lo spirito innovativo dei nostri team di professionisti, che sono la vera spina dorsale dell’azienda.”

“Non vedo l'ora di continuare nell’impegno a fornire i migliori display professionali e le soluzioni software più innovative per soddisfare le esigenze sempre diverse dei nostri clienti in tutto il mondo.”

Le ragioni del successo

La nomina di Andrea prosegue la tradizione di PPDS di attrarre, sostenere e offrire percorsi di carriera ai migliori talenti del settore AV, e arriva solo poche settimane dopo la promozione di Jan Van Tieghem - in azienda da 15 anni - al ruolo di Technical Sales Support Director.

Martijn van der Woude, VP Global Marketing & Business Development, ha aggiunto: “Le capacità di leadership di Andrea, unite alla sua vasta conoscenza ed esperienza del settore, ne fanno la figura ideale per dare una prospettiva più europea e unica alle nostre strategie globali di prodotto.”

“Siamo davvero fortunati ad avere qui in PPDS alcuni delle figure più intraprendenti del mercato, ognuna delle quali svolge un ruolo vitale nello sviluppo e nel successo della nostra azienda. Andrea ha grande esperienza e dedizione per poter offrire al mercato prodotti più attenti all'energia, e tutti noi abbiamo piena fiducia nella sua capacità di guidare l’innovazione futura. A nome di tutti in PPDS, mi congratulo con Andrea per la sua meritata promozione.”