I display interattivi per la collaborazione in aula fanno la differenza

Nelle aule, i display interattivi (ad esempio, Philips Collaboration 4152 per la didattica) combinati a software di supporto dedicati (ad esempio, Philips Genius), supportano gli insegnanti nell’introdurre sistemi di apprendimento visivo, fornendo contenuti di qualità su larga scala e soluzioni di connettività, sia per gli studenti in classe, che per quelli presenti da remoto.