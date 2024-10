Design and Attract

Cinque trend per sconfiggere l'economia "at home"

Il retail come l'abbiamo sempre conosciuto sta cambiando. Ma questo non è una novità. Dall'avvento dello shopping online, i negozi fisici hanno visto una riduzione del numero di consumatori e un maggior impegno necessario per attrarre i passanti.

Pandemia e lockdown hanno provocato nel mondo retail un ulteriore cambiamento delle abitudini. Così, anche se il numero di visitatori nei negozi fisici sta ricominciando a crescere, l'emergere dell'economia "at home" e il nuovo ordine di priorità che le persone assegnano agli acquisti (il consumo dei pasti a casa, l'utilizzo di servizi digitali come lo streaming video e, chiaramente, lo shopping online) rappresentano una tendenza importante che sembra destinata a rimanere, almeno nel breve periodo.

Quindi, cosa si può fare per riportare gli acquirenti verso il commercio al dettaglio nei negozi fisici? In questo articolo esaminiamo cinque tendenze che i retailer potrebbero sfruttare per contrastare l'economia "at home"e riconquistare le persone in massa…