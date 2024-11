Per ogni punto vendita, l'obiettivo è ottenere il massimo rendimento dalle risorse investite in attività di marketing, e questo vale anche per i supporti pubblicitari presenti in negozio, siano essi cartacei o digitali. È sempre possibile ridurre carta, energia e quindi risorse da spendere, ma con le soluzioni di Philips Professional Displays pensiamo che questo risparmio possa presto aumentare. Dai un'occhiata...