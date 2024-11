Clatterbridge

Soluzione

In collaborazione con Parity Medical, apprezzato fornitore di soluzioni per l'NHS, l'ospedale ha potuto installare 141 TV professionali e connessi Android SoC all'interno di tutte le 110 camere private, oltre che negli spazi comuni. I pazienti ora hanno la possibilità di comunicare, intrattenersi, accedere a informazioni personalizzate ed essere parte integrante del proprio percorso di cura, per un'esperienza completamente personalizzata incentrata sul paziente.

I TV Philips MediaSuite usano il sistema CompanionWave di Parity per fornire ai pazienti un accesso gratuito e continuativo a centinaia di stazioni TV e radio, a un'ampia gamma di giochi e a migliaia di app popolari disponibili su Google Play. I pazienti, inoltre, possono accedere ai contenuti dei propri servizi in abbonamento trasmettendo direttamente al televisore dai loro dispositivi personali (smartphone, computer, tablet) e possono visualizzare sullo schermo le proprie foto preferite.

I TV Philips MediaSuite offrono inoltre nuovi modi per consentire ai pazienti e al personale ospedaliero di comunicare e condividere informazioni, riducendo le pressioni e le frustrazioni dovute all'attesa del passaggio del personale ospedaliero.

Grazie al supporto di 12 lingue diverse, la piattaforma CompanionWave di Parity consente ai pazienti di visualizzare e ordinare i pasti quotidiani (con informazioni nutrizionali dettagliate), conoscere i nomi del personale in servizio, visualizzare informazioni sui medicinali prescritti, accedere ai risultati degli esami e ai piani di cura, oltre a fornire feedback sulla propria esperienza e su eventuali aree di miglioramento. Inoltre, PPDS ha avuto il piacere di donare un nuovissimo display 75" HD, una soluzione accattivante e informativa per la nuova area di accettazione dell'ospedale, dove vengono accolti visitatori e pazienti.